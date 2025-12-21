Ο Πέτρος Κωστόπουλος εξέφρασε, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», τη δική του άποψη γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, σχολιάζοντας το κλίμα που δημιουργούν οι καταγγελίες όταν γίνονται δημόσιες, αλλά και το πώς έχει αλλάξει η κοινωνική αντίδραση σε σχέση με τα χρόνια που το #MeToo βρισκόταν στο απόγειό του.

Ο ίδιος στάθηκε στη διαφορά της «στιγμής» τότε και τώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πριν από τέσσερα χρόνια θα ήταν στην πυρά». Μάλιστα, συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος περιγράφοντας τι θεωρεί πως θα είχε συμβεί αν η ίδια υπόθεση είχε ξεσπάσει παλαιότερα: «Αν πριν τέσσερα χρόνια γινόταν καταγγελία, ο Μαζωνάκης δεν θα μπορούσε να βγει στο δρόμο. Θα τον είχαν κόψει από το μαγαζί και το The Voice. Τώρα υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτή τη νοοτροπία και δεν έγινε cancel. Από ότι ξέρω και από ότι μου λένε οι δικηγόροι, στην Ευελπίδων πηγαίνουν 500 ψευδείς καταγγελίες. Είναι πιο υγιής διαδικασία τώρα».

Στη συζήτηση ακούστηκε και η τοποθέτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη, η οποία έδωσε έμφαση στη στάση αναμονής, αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η υπόθεση επικοινωνιακά: «Καλά έκανε ο ΣΚΑΪ και δεν τον έκοψε. Καλά κάνει και ο Γιώργος που ακούει και καθοδηγείται από τους δικηγόρους του. Δεν μιλάει, δεν έχει πέσει στην παγίδα να μιλήσει ανοιχτά είτε από την τηλεόραση είτε από το μαγαζί. Κρατάει μια ψύχραιμη στάση».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος επανήλθε, λέγοντας: «Ο Γιώργος Καπουτζίδης τον πήρε και αγκαλιά. Έχει μια συγκεκριμένη άποψη και τη σέβομαι. Πριν από 4 χρόνια θα ήταν στην πυρά (σ.σ. Μαζωνάκης). Καταστρέφεται ένας άνθρωπος πολλές φορές χωρίς λόγο. Μας είχαν κουράσει πάρα πολύ γιατί όταν βγαίνει μια απόφαση και συμφέρει μια ομάδα ανθρώπων όλα καλά, και όταν δεν συμφέρει άλλους η δικαιοσύνη είναι πατριαρχική».