Τέλος η Ελένη Τσολάκη από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ANT1. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο τηλεοπτικός σταθμός αποφάσισε να ολοκληρώσει την πρωινή εκπομπή.

Στην εκπομπή «Buongiorno» προβλήθηκε η πρώτη αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου, μετά το αιφνίδιο τέλος της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις στον ANT1.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέφερε: «Με έπιασες αδιάβαστο. Από εσένα το μαθαίνω, βλέπω με τον γιο μου το «Heat». Από την ώρα που με πήρες έσκασαν 10 τηλέφωνα. Δεν με έχουν πάρει από το κανάλι. Μου ήρθε κάπως… Σήμερα είχα τη στενοχώρια μου με τον Παπαδάκη. Πριν μία εβδομάδα τρώγαμε σε διπλανά τραπέζια και γελούσαμε», μαθαίνοντας εκείνη τη στιγμή ότι δεν συνεχίζει η εκπομπή.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε για τον Πέτρο Κωστόπουλο: «Επειδή ξέρω τον Πέτρο και τα μηνύματά του, ξέρω ότι δεν του άρεσε, του ήρθε κάπως…».

