Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε το πρωί της Κυριακής στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και αναφέρθηκε στον δικό του τρόπο αντιμετώπισης του χωρισμού με την Τζένη Μπαλατσινού, πριν από 13 χρόνια.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Δέσποινας Καμπούρη για τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη.

«Δεν είχα ιδέα, το διάβασα και έπεσα από τα σύννεφα», σχολίασε η Ελένη Τσολάκη, ενώ ο Πέτρος αποκάλυψε: «Δεν κατάλαβε κανείς τον χωρισμό μου για έναν χρόνο. Κάναμε κανονικά εκπομπή μαζί και ήμασταν χωρισμένοι, ούτε οι συνεργάτες μας το είχαν καταλάβει».

Στη συνέχεια εξήγησε τον λόγο που επέλεξε να ανακοινώσει επίσημα τον χωρισμό τους μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής: «Όταν βγάζεις μια ανακοίνωση, αντί να λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του, βγάζεις μία επίσημη δήλωση. Μόλις τελείωσε η εκπομπή, μετά από μία εβδομάδα, ανακοινώσαμε τα νέα. Είναι ένας τρόπος να δείξεις σεβασμό στον άλλο άνθρωπο, βάζοντας όρια – αν και δεν πιστεύω ότι πάντα τα κρατάνε όλοι».

Η αποκάλυψη του Πέτρου δίνει μια διαφορετική εικόνα για το πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί έναν χωρισμό δημόσια, διατηρώντας την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό προς τον άλλο.

Govastiletto.gr – Ο Πέτρος Κωστόπουλος μιλάει πρώτη φορά για τον Βασίλη Κικίλια – «Με τον άνθρωπο αυτό δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε»