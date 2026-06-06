Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου βρέθηκε στο επίκεντρο της έναρξης στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου. Ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε μια ειλικρινή εξομολόγηση, παραδεχόμενος ότι είχε έντονο άγχος για τη μεγάλη μέρα της κόρης του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν επηρέασε τις επιλογές των παιδιών του για γάμο, δηλώνοντας βαθιά ευτυχισμένος που βλέπει την Αμαλία να ξεκινά αυτό το νέο κεφάλαιο δίπλα σε έναν άνθρωπο με τον οποίο είναι πραγματικά ερωτευμένη.

«Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν…Ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια…Εσείς οι γυναίκες το χαίρεστε ακόμα πιο πολύ. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δε θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε.

Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δε συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Petros Kostopoulos (@petroskostopoulos)

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell παντρεύτηκαν το περασμένο Σάββατο σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στο Κάστρο Πύλου, παρουσία συγγενών και φίλων που ταξίδεψαν από διάφορες γωνιές του κόσμου για να βρεθούν κοντά στο ζευγάρι.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell είχαν ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο στις 30/5 επέλεξαν να πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα μια ξεχωριστή γαμήλια τελετή, ανταλλάσσοντας όρκους αιώνιας αγάπης μπροστά στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου – Jake Medwell: Ο ρομαντικός, πρώτος χορός του ζευγαριού στη γαμήλια δεξίωση