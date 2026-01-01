Ο Πέτρος Κωστόπουλος επέλεξε να περάσει την Πρωτοχρονιά μαζί με τον γιο του, Μάξιμο Κωστόπουλο, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση.

Πατέρας και γιος βρέθηκαν στα μπουζούκια και συγκεκριμένα στο Hotel Ερμού, όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση, υποδεχόμενοι τη νέα χρονιά με κέφι και χαμόγελα.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς φίλους του, μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, κοινοποιώντας μια κοινή φωτογραφία τους από τη βραδιά. Στη λεζάντα έγραψε λιτά και χαρακτηριστικά: «Καλύτερα δε γίνεται».

Στο στιγμιότυπο, πατέρας και γιος εμφανίζονται ιδιαίτερα κομψοί, με την εμφάνισή τους να τραβά αμέσως την προσοχή. Δεν ήταν λίγοι οι ακόλουθοι που έσπευσαν να σχολιάσουν τη μεγάλη τους ομοιότητα, τονίζοντας πόσο μοιάζουν μεταξύ τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Petros Kostopoulos (@petroskostopoulos)

govastiletto.gr – Πέτρος Κωστόπουλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Στην Ευελπίδων πηγαίνουν 500 ψευδείς καταγγελίες»