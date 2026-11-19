Έντονη συζήτηση προκαλούν τα τελευταία 24ωρα τα νεότερα για την προσωπική ζωή του Πέτρου Κωστόπουλου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ζήνας Κουτσελίνη στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», ο 72χρονος παρουσιαστής και δημοσιογράφος φαίνεται πως είναι ξανά ερωτευμένος, έχοντας στο πλευρό του μια 31χρονη γυναίκα γνώριμη στο κοινό της εγχώριας showbiz. Πρόκειται για την εντυπωσιακή Μαριαλένα Βούλγαρη, την οποία γνωρίσαμε τηλεοπτικά μέσα από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι «TV Queen».

Πώς απαντά ο Πέτρος Κωστόπουλος στα δημοσιεύματα

«Δεν μου λείπει η τηλεόραση γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μου αρέσει. Ούτε πέρυσι έκανα κάτι που μου άρεσε. Δεν είχα κανένα παράπονο, όλα ήταν μια χαρά απλά δε μου πήγαινε. Είμαι μεγάλος άνθρωπος για κάποια πράγματα, δε μπορώ να μιλάω για ό,τι κάτσει. Μόνο βράδυ θα έκανα κάτι, ή κάτι που να μπορείς να μιλάς, γιατί έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο να το βουλώνουν οι έξυπνοι για να μην πειραχτούν οι βλάκες» είπε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος στην εκπομπή Το Πρωινό.

Στη συνέχεια, μιλώντας για την Ελένη Μενεγάκη, τόνισε: «Η Ελένη Μενεγάκη είναι διαχρονική. Δε μου λείπει εμένα, δεν είμαι το κοινό της. Εμένα είναι φίλη μου, την αγαπάω, αλλά δεν είμαι το κοινό που θα δει μια πιο γυναικεία εκπομπή». Όσο για την προσωπική του ζωή, ο ίδιος τόνισε: «Στα προσωπικά μου γιατί να μην είμαι καλά;».

Ποια είναι η Μαριαλένα Βούλγαρη

Με καταγωγή από την Πάτρα και σπουδές στη θεατρολογία, καλλιέργησε από νωρίς την αγάπη της για την υποκριτική. Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε δυναμικά στον χώρο του μόντελινγκ, όπου συμμετείχε σε πλήθος φωτογραφίσεων και επιδείξεων μόδας, ενώ παράλληλα απέκτησε πολύτιμη εμπειρία σε διαφορετικούς εργασιακούς κλάδους, δουλεύοντας τόσο ως γραμματέας σε ιατρείο όσο και στον τομέα του μάρκετινγκ για εταιρεία καλλυντικών.

Η εντυπωσιακή της εμφάνιση και η άνεσή της μπροστά στον φακό την οδήγησαν και στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, κερδίζοντας τα βλέμματα με τη συμμετοχή της στο βιντεοκλίπ του Νίκου Οικονομόπουλου για τη μεγάλη επιτυχία «Ένοχο κορμί», όπου υποδύθηκε τον ρόλο της floor manager.

Η καθοριστική στιγμή για την ευρύτερη αναγνωρισιμότητά της ήρθε το 2024, μέσα από τη συμμετοχή της στον τηλεοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης παρουσιαστών «TV Queen» του καναλιού OPEN, με παρουσιάστρια την Ιωάννα Μαλέσκου. Η εμπειρία αυτή επιβεβαίωσε την επιθυμία της να ασχοληθεί επαγγελματικά με την τηλεόραση, ενώ το κοινό ανακάλυψε και τη συγγενική της σχέση με τη γνωστή δημοσιογράφο Ανθή Βούλγαρη, με την οποία είναι ξαδέλφες.

Μετά την ολοκλήρωση του ριάλιτι, τα επαγγελματικά της σχέδια παραμένουν άμεσα συνδεδεμένα με τον χώρο της μικρής οθόνης. Όπως αποκάλυψε η ίδια κατά τη διάρκεια της κοινής τηλεοπτικής της εμφάνισης με την ξαδέλφη της στην ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο μεγάλος της στόχος είναι να εδραιωθεί στον τηλεοπτικό χώρο. Μάλιστα, είχε κάνει γνωστό πως βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις, έχοντας πραγματοποιήσει δοκιμαστικό για μια νέα τηλεοπτική εκπομπή και περιμένοντας πλέον τις τελικές εξελίξεις για την υπογραφή του συμβολαίου της, γεγονός που δείχνει ότι η πορεία της στα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας μόλις ξεκίνησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria-Eleni Voulgari (@voulgari_maria_eleni)

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