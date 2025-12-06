Η συνέντευξη του Νίκου Οικονομόπουλου συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις, με το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» να τοποθετείται σχετικά. Ο Πέτρος Κωστόπουλος τοποθετήθηκε, αυτή τη φορά, ευθέως για την ατάκα της Τίνας Μεσσαροπούλου, γύρω από το παρελθόν του τραγουδιστή.

Το πρωινό του Σαββάτου 6/12, η ομάδα της εκπομπής του ΑΝΤ1 καταπιάστηκε ξανά με τις αντιδράσεις που πυροδότησε η συνέντευξη του Νίκου Οικονομόπουλου. Ο τραγουδιστής έδωσε αφορμή για πλήθος σχολίων, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο διαδίκτυο. Με το Νίκο Αναδιώτη σε ζωντανή σύνδεση, οι δημοσιογράφοι και συνεργάτες της εκπομπής ανέλυσαν τις ατάκες που «ενόχλησαν» και τις εκ των υστέρων ερμηνείες που δημιουργήθηκαν.

Ωστόσο, λίγο πριν κλείσει η συζήτηση, ο Πέτρος Κωστόπουλος θέλησε να σταθεί σε μια συγκεκριμένη τηλεοπτική δήλωση που του έκανε εντύπωση. Αναφερόμενος στην Τίνα Μεσσαροπούλου, και σε όσα είπε στο Happy Day, σημείωσε: «Δεν σχολιάσαμε όμως καθόλου το θέμα της κυρίας Μεσσαροπούλου. Εγώ και άλλοι άνθρωποι έχουμε υποστεί το φασισμό των φημών».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, σχολιάζοντας την υπόθεση Οικονομόπουλου στη δική της εκπομπή, είχε πει μεταξύ άλλων: «Στο παρελθόν έχουν ακουστεί διάφορα για τον Νίκο Οικονομόπουλο, δεν θέλω να υπεισέλθω», αφήνοντας υπαινιγμούς, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν έκρυψε την ενόχλησή του: «Αυτό δεν είναι σωστό να αναπαράγεται σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Άλλο τα social media, άλλο η παρέα που λέει ό,τι φανταστεί. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες “έχω ακούσει”. Κι εγώ άκουσα για σένα και για εκείνον. Αυτό το πράγμα γίνεται ανθρωποφαγικό, έτσι νομίζω».

govastiletto.gr – Πέτρος Κωστόπουλος για Miss Universe: «Αν έλεγα εγώ αυτά που είπε η Καινούργιου θα με κρέμαγαν»