Πέτρος Κωστόπουλος: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας στo Costa Navarino

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Ο Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου της πρωτότοκης κόρης του, Αμαλίας, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα:
«Είναι κάποιες μέρες που δεν τις ξεχνάς ποτέ».
Η Αμαλία Κωστοπούλου ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Jake Medwell.
Δείτε την φωτογραφία:
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