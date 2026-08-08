Πέτρος Κωστόπουλος: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας στo Costa Navarino

Ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου της πρωτότοκης κόρης του, Αμαλίας, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα:

«Είναι κάποιες μέρες που δεν τις ξεχνάς ποτέ».

Η Αμαλία Κωστοπούλου ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Jake Medwell.

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