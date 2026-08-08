Σάββατο 8 Αυγούστου 2026,
Lifestyle

Πέτρος Κωστόπουλος: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας στo Costa Navarino

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του
Βασίλης Κοντζεδάκης
08.08.2026 | 11:30 UPD:08.08.2026, 11:42
Πέτρος Κωστόπουλος: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας στo Costa Navarino

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου της πρωτότοκης κόρης του, Αμαλίας, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα:

«Είναι κάποιες μέρες που δεν τις ξεχνάς ποτέ».

Η Αμαλία Κωστοπούλου ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Jake Medwell.

Δείτε την φωτογραφία:

govastiletto.gr – Γιάννης Λάτσιος και Πέτρος Κωστόπουλος σε βραδινή έξοδο στην κοσμοπολίτικη Ίο

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αμαλία Κωστοπούλου #Πέτρος Κωστόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.