Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, αποκαλύπτοντας πως η σχέση τους ολοκληρώθηκε σε πολύ καλό κλίμα, χωρίς εντάσεις και αρνητικά συναισθήματα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, ο ηθοποιός εξήγησε ότι το τέλος της σχέσης τους ήρθε φυσικά, καθώς – όπως συμβαίνει συχνά – ο χρόνος φέρνει αλλαγές.

Ο Πέτρος Λαγούτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλες οι σχέσεις έχουν μια πορεία. Κάποιες κρατούν λίγο, άλλες περισσότερο. Το σημαντικό είναι ότι με τη Μάρθα υπάρχει ακόμα αγάπη. Χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο και αυτό είναι που μετράει για μένα».

Χωρίς να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κάτι αρνητικό πίσω από την απόφασή τους.

Η σχέση τους, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, φαίνεται πως ολοκλήρωσε τον κύκλο της χωρίς δραματικές καταστάσεις, αλλά με ωριμότητα και σεβασμό. «Είμαι εύκολος, αλλά και δύσκολος σύντροφος».

Ο ηθοποιός μίλησε και για τον εαυτό του μέσα σε μία σχέση: «Θεωρώ ότι είμαι ένας καλός σύντροφος, βοηθητικός και δοτικός. Από την άλλη, όσο μεγαλώνουμε, έχουμε και κάποιες σταθερές που δύσκολα αλλάζουν. Δεν υπήρχαν όμως προβλήματα ή εντάσεις που να οδήγησαν στον χωρισμό».

