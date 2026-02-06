Ο Πέτρος Λαγούτης ήταν καλεσμένος, το πρωί της Παρασκευής 6/2, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», και επιβεβαίωσε, μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου, το χωρισμό του από την Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ.

Σε ερώτηση της παρουσιάστριας για την προσωπική ζωή του, είπε: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».

Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη‑Φεντόρουφ γνωρίστηκαν το 2022 στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», υποδυόμενοι τους ρόλους του «Ανδρέα» και της «Άννας».

Στην αρχή κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το 2023 όμως αποφάσισαν να την επιβεβαιώσουν δημόσια.

