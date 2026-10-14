Στον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ αναφέρθηκε ο Πέτρος Λαγούτης, τονίζοντας πως έχει πλέον την ωριμότητα να διαχειρίζεται τις αλλαγές στην προσωπική του ζωή και να συνεχίζει μπροστά.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός μίλησε για τη μοναχικότητα και αποκάλυψε πως έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από το τέλος της σχέσης τους.

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τον χωρισμό μου»

Ο Πέτρος Λαγούτης εξήγησε πως πλέον αντιμετωπίζει διαφορετικά τέτοιες καταστάσεις, χωρίς να τις διαχωρίζει σε εύκολες ή δύσκολες.

«Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο με τη μοναχικότητα. Έχει περάσει πολύς καιρός από τον χωρισμό μου πια, κοντεύει χρόνος. Είμαι πια μεγάλο παιδί, νομίζω ότι τα διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα ώστε να μπορώ να προχωράω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επιβεβαίωση του χωρισμού

Ο ηθοποιός είχε επιβεβαιώσει τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», στις 6 Φεβρουαρίου, μιλώντας τότε με τρυφερότητα για τη σχέση τους.

«Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε», είχε αναφέρει.

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