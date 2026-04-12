Ο Πέτρος Λαγούτης τοποθετήθηκε σχετικά με τα σχόλια που δέχτηκε για την απόφασή του να αναλάβει την παρουσίαση του Big Brother, μιλώντας ανοιχτά για τη διαρκή «εναλλαγή ρόλων» στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» & εξήγησε πως η συγκεκριμένη επαγγελματική πρόταση ήταν για εκείνον ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, τόσο σε επίπεδο εμπειρίας, όσο και από πρακτικής πλευράς, ενώ σημείωσε ότι τον απασχολούσε εδώ και χρόνια η ιδέα να δοκιμαστεί στον χώρο της παρουσίασης.

Απαντώντας στην κριτική ότι οι ηθοποιοί «παίρνουν δουλειές» από τους παρουσιαστές, ο Πέτρος Λαγούτης υπογράμμισε πως στην πραγματικότητα συμβαίνει συχνά και το αντίθετο, με παρουσιαστές, αλλά και τραγουδιστές να συμμετέχουν σε υποκριτικές ή τηλεοπτικές παραγωγές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε project.

Όπως ανέφερε, στον χώρο του θεάματος επιλέγεται κάθε φορά το πρόσωπο που ταιριάζει καλύτερα στη συγκεκριμένη συνθήκη, ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στο “Big Brother” μια απαιτητική, αλλά ενδιαφέρουσα επαγγελματική εμπειρία.

