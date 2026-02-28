Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε ανοιχτά για μία άβολη στιγμή που βίωσε μετά τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, αποκαλύπτοντας πως μια ερώτηση για το πώς θα περάσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τον έφερε στα όριά του.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός τόνισε ότι αργότερα βρήκε τον ρεπόρτερ και του εξέφρασε ξεκάθαρα την ενόχλησή του.

«Μέχρι ένα σημείο καταλαβαίνεις ότι επειδή είσαι δημόσιο πρόσωπο, κάποια πράγματα θα τραβούν το ενδιαφέρον. Αλλά υπάρχει και ένα όριο στο πού πέφτει το φως. Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν για φάπες. Του το είπα και στον ίδιο», δήλωσε ο ηθοποιός, εξηγώντας πόσο άβολα ένιωσε σε εκείνη τη στιγμή.

Ο Πέτρος Λαγούτης, άλλωστε, έχει εκφράσει στο παρελθόν την άποψή του για τον Άγιο Βαλεντίνο, λέγοντας ότι ποτέ δεν τον γιόρταζε και πως ο έρωτας μπορεί να τιμάται καθημερινά, όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη μέρα. «Σταμάτησα να γιορτάζω τον Βαλεντίνο στα 17-18 μου. Το σημαντικό είναι να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται συμπληρωματικά», σχολίασε.

Η δημόσια τοποθέτηση του ηθοποιού δείχνει την ανάγκη του να διατηρεί όρια στην προσωπική του ζωή, ακόμη και όταν βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.