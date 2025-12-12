Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/12) ο Πέτρος Λαγούτης.

Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του στο Big Brother, την αλλαγή στάσης του σε σχέση με παλαιότερες δηλώσεις του, αλλά και για τα όρια που θέτει στα τηλεοπτικά του βήματα.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος υπενθύμισε στον καλεσμένο του ότι στο παρελθόν είχε δηλώσει πως δεν θα παρουσίαζε ποτέ το συγκεκριμένο ριάλιτι, προτού τελικά αναλάβει το τιμόνι του Big Brother φέτος.

Με χιούμορ, ο παρουσιαστής του ζήτησε μια νέα “δήλωση για τα επόμενα χρόνια”. Ο Πέτρος Λαγούτης απάντησε ξεκάθαρα: «Δεν θα έκανα ποτέ τηλεπαιχνίδι! Και πρωινό δεν θα παρουσίαζα — δεν μου ταιριάζει, δεν το ’χω».

Στη συνέχεια εξήγησε τη δική του προσέγγιση στον ρόλο του παρουσιαστή του Big Brother: «Από την αρχή είπα στον εαυτό μου πως δεν θα πάω να κάνω τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Κανείς δεν μπορεί να τον κάνει. Άλλες εποχές τότε. Εκείνος είχε και τον ρόλο του παρουσιαστή–ψυχολόγου, κάτι που σήμερα, όποιος και να το προσπαθήσει, μάλλον θα χάσει».

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι η ανάληψη της παρουσίασης του έφερε πρωτόγνωρη αρνητικότητα: «Νομίζω ότι το Big Brother τρώει το περισσότερο hate από την ίδια την τηλεόραση. Πρώτη φορά έφαγα τόσο κράξιμο και δυσφήμιση. Ήταν περίεργο στην αρχή».

Παράλληλα, τόνισε πως η ανταπόκριση του κόσμου τον εξέπληξε θετικά: «Με σταματούσαν άνθρωποι που δεν έβλεπαν ποτέ Big Brother και μου έλεγαν “το βλέπω για σένα”. Αυτό ήταν τεράστια αντίθεση σε σχέση με το κράξιμο που δεχόταν η τηλεόραση πριν καν ξεκινήσει η σεζόν».

