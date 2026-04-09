Ο Πέτρος Λαγούτης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! μίλησε για τις παρεμβάσεις που αποφεύγει να κάνει στις ζωές των δυο γιων του, τον 23χρονο Δημήτρη και τον 20χρονο Γιώργη (τους έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Μυρτώ Αλικάκη). Επίσης ρωτήθηκε για τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Πέτρο, τους δίνεις συμβουλές για τα κορίτσια;

Ενώ έχω την τάση να δίνω συμβουλές, προσπαθώ να μιλάω όταν με ρωτάνε. Και νομίζω ότι τα καταφέρνω. Ο καθένας πρέπει να ζήσει τη διαδρομή που του αντιστοιχεί στη ζωή για να μάθει. Διαφορετικά θα μας έδιναν ένα εγχειρίδιο για να τα κάναμε όλα σωστά. Πρέπει να ζήσουμε την απογοήτευση, το κρίμα, την απρόσμενη χαρά, την έκπληξη.

Πέτρο, έχει τύχει να είσαι με γυναίκες νεότερές σου.

Αυτό ισχύει. Δεν έχω ηλικιακά κολλήματα, γνώμονας είναι να ταιριάζουν οι άνθρωποι.

Με την τελευταία σου σύντροφο, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, γνωριστήκατε στα γυρίσματα της σειράς Παγιδευμένοι πριν από τρία χρόνια. Δεν είστε πλέον μαζί;

Όχι, δεν είμαστε μαζί, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω περισσότερο.

Η τελευταία σας συνεργασία ήταν πέρσι στο θέατρο, στη Λυσσα μένη γάτα. Θα μπορούσατε να παίξετε ξανά μαζί τώρα που δεν είστε ζευγάρι;

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ναι. Όπως και με τη Μυρτώ (Αλικάκη) – παίξαμε σε σίριαλ μαζί, αλλά και στο θέατρο, στην παράσταση Τέλειοι ξένοι. Όταν έχεις χωρίσει με τη σύντροφό σου και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν. Οπότε πιστεύω πως δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με έναν πρώην σύντροφό σου.

