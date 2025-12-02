Ο ηθοποιός Πέτρος Πέτρου μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, αποκαλύπτοντας πως γεννήθηκε με όραση μόνο από το ένα μάτι και πως για χρόνια το κρατούσε μυστικό ώστε να μη χάνει δουλειές.

«Γεννήθηκα με όραση μόνο στο ένα μάτι. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, υπάρχουν χειρότερα προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται. Το εμπόδιο για μένα είναι που δεν οδηγώ. Ταλαιπωρούμαι στην καθημερινότητά μου, έχασα ρόλο γιατί δεν μπορούσα να οδηγήσω», εξομολογήθηκε.

Σημείωσε πως είχε γεννηθεί με την κόρη του ματιού κολλημένη προς τα αριστερά και παρά τις επεμβάσεις που διόρθωσαν τη θέση της, η όραση παραμένει 0%.

Ο Πέτρος Πέτρου αποκάλυψε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας δεχόταν κοροϊδίες από τους συμμαθητές του, κάτι που τον έκανε να ντρέπεται και να φοβάται να μιλήσει για την όρασή του.

«Δεν το έλεγα στη δουλειά, τώρα πια το λέω. Όταν ήμουν μικρός ντρεπόμουν, φοβόμουν, δεν ήξερα πώς θα το πάρει ο άλλος. Μου λέγανε: ‘στραβέ, δεν βλέπεις’, δεν με κάνανε παρέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.