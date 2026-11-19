Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έζησε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της επαγγελματικής διαδρομής του, και βρέθηκε στην αμερικανική εκδοχή του «Τροχού της Τύχης», δίπλα στον διάσημο παρουσιαστή Ryan Seacrest και τη θρυλική Vanna White.

Ο παρουσιαστής του Star μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram στιγμιότυπα από την εμπειρία του, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό αλλά και τη συγκίνησή του για αυτή την ιδιαίτερη τηλεοπτική συνάντηση.

Όπως αποκάλυψε, προσκλήθηκε ως καλεσμένος στο αμερικανικό «Wheel of Fortune», μια στιγμή που δεν είχε φανταστεί ότι θα ζούσε.

Χαρακτηριστικά έγραψε στον λογαριασμό του: «Και κάπως έτσι έζησα την πιο σημαντική επαγγελματική μου στιγμή. Μια στιγμή που ποτέ δεν είχα καν φανταστεί. Καλεσμένος στον προπάτορα των Τροχών της Τύχης παγκοσμίως, τον αμερικανικό!

Με το άγχος στα ύψη, μπροστά στους δέκτες 8 εκατομμυρίων τηλεθεατών, δίπλα στον χολιγουντιανό Ryan Seacrest και τη θρυλική Vanna White, να εκπροσωπώ το Star και τον ελληνικό Τροχό, ως μία από τις μακροβιότερες διεθνείς εκδοχές του παιχνιδιού.

Κουβάλησα μέσα μου ως εκεί τους δεκάδες συνεργάτες μου, από την παραγωγή μέχρι το τμήμα καθαριότητας, που για 13 σεζόν φροντίζουν ώστε να παρουσιάζουμε καθημερινά ένα όμορφο, τηλεοπτικό οικογενειακό πρόγραμμα στους Έλληνες τηλεθεατές.

Σας ευχαριστώ όλους. Η τιμή ανήκει σε εσάς».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Petros Polychronidis (@petrospolychronidis)

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