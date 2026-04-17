Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μίλησε με τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του, Κατερίνα, με την οποία μετρούν σχεδόν 14 χρόνια κοινής πορείας, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο πλατό του «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στη σημασία της σχέσης τους, τονίζοντας πως η γυναίκα του αποτελεί βασικό στήριγμα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή, βοηθώντας τον να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

«Έχω τον άνθρωπό μου δίπλα μου και εύχομαι όλοι να έχουν έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή τους, είτε είναι σύντροφος, είτε γονιός. Η γυναίκα μου, η Κατερίνα, είναι εκείνη που με κρατά όρθιο για να μπορώ να κάνω όλα όσα κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, η μακρόχρονη σχέση τους έχει χτιστεί πάνω στην αλληλοσυμπλήρωση, καθώς ο καθένας καλύπτει τα κενά του άλλου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ταξίδια, τα οποία όπως είπε, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής τους και οργανώνονται κυρίως από εκείνη.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης υπογράμμισε επίσης, ότι η στήριξη στη σχέση είναι καθοριστική σε όλα τα επίπεδα, από την οικογένεια και τα παιδιά μέχρι την επαγγελματική πορεία και την ψυχολογία

