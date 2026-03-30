Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Κυριακής το νέο τηλεπαιχνίδι «1% Club» στο πρόγραμμα του STAR με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης καλησπέρισε τους τηλεθεατές, ενημερώνοντας για το παιχνίδι: «Απόψε δεν έχει σημασία τι ξέρετε ή τι μάθατε στο σχολείο ή τι διαβάσατε στο διαδίκτυο. Σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε. Καλώς ήρθατε στο πρώτο παιχνίδι λογικής. Εδώ όπου οι γνώσεις δεν θα σας φανούν χρήσιμες διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας».

«Σήμερα, θα μάθετε αν σκέφτεστε όπως το 90%, το 50% ή μόλις το 1% των Ελλήνων. Και αν σκέφτεστε όπως το 1% των Ελλήνων, τότε ανήκετε στο Club του 1% και θα μοιραστείτε έως 30.000 ευρώ. Καλώς ήρθατε και εσείς, καλώς ήρθατε και εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι και σήμερα παίζουμε μαζί. Αλλά οι 100 έφτασαν έξω από το Club του 1%. Κυριολεκτικά 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα», είπε ο παρουσιαστής, καλησπερίζοντας στη συνέχεια την Κατερίνα Βρανά και τον Θανάση Πάτρα που βρέθηκαν δίπλα στο στο πλατό.

govastiletto.gr -Πέτρος Πολυχρονίδης: Τα «μαζεύει» για τη δήλωση «μόνο αν πεινούσα, θα έκανα σχολιαστική εκπομπή»