Μνήμες από τα παιδικά του χρόνια με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν οι δύο οικογένειες ζούσαν στην ίδια πολυκατοικία, μοιράστηκε ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μιλώντας για τον αγαπημένο τραγουδιστή και τη σχέση που διατηρήθηκε με τα χρόνια.

Όπως αποκάλυψε, οι γονείς του μετακόμισαν στην Αθήνα και έτυχε να εγκατασταθούν στην ίδια πολυκατοικία με την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι, τα δύο παιδιά μεγάλωσαν ουσιαστικά στην ίδια γειτονιά και μοιράστηκαν πολλές οικογενειακές και καθημερινές στιγμές.

«Όταν οι γονείς μου μετανάστευσαν στην Αθήνα, έτυχε να μείνουν στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο μέρος, στην ίδια αυλή με την οικογένεια του Μανώλη του Μαζωνάκη, την Κλειώ, τη Βάσω, το Γιώργο και τη Μαρία», ανέφερε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Ο παρουσιαστής, ωστόσο, εξήγησε πως ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη να δημοσιοποιήσει τη σχέση τους, καθώς για εκείνον ο τραγουδιστής παρέμενε πάνω απ’ όλα «ο Γιώργος από τη γειτονιά».

«Ήμουν απλά ένας θαυμαστής του Γιώργου Μαζωνάκη και τον είδα πάρα πολλές φορές πάνω στη δουλειά του. Με προσκαλούσε στις πρεμιέρες του, στα γενέθλιά του. Δεν ένιωθα την ανάγκη να περιγράψω αυτή τη σχέση μας, διότι για μένα ήταν ο Γιώργος από τη γειτονιά», σημείωσε.

«Από μικρός ήξερε ότι θα κάνει τέχνη»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως ένα παιδί που από πολύ μικρή ηλικία είχε έντονη καλλιτεχνική φύση. Όπως θυμήθηκε, τραγουδούσε στις οικογενειακές συγκεντρώσεις, έστηνε αυτοσχέδιες παραστάσεις και κουκλοθέατρο, ενώ για ένα διάστημα ονειρευόταν ακόμη και να γίνει ηθοποιός.

«Δεν θυμάμαι τίποτα από τον Γιώργο Μαζωνάκη, που ήταν έξι χρόνια μεγαλύτερός μου, από το να προσφέρει διασκέδαση, είτε τραγουδώντας στις οικογενειακές γιορτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο ίδιος ο Γιώργος έλεγε από παιδί ότι θα ασχοληθεί με την τέχνη, κάτι που τότε τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς αντιμετώπιζαν με χαμόγελο, χωρίς να μπορούν να φανταστούν την πορεία που θα ακολουθούσε.

Παράλληλα, ο Πέτρος Πολυχρονίδης μίλησε και για την πλευρά του τραγουδιστή που δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους γύρω του, χωρίς να επιδιώκει να δημοσιοποιούνται οι πράξεις του.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του και στην οικογένεια του τραγουδιστή, την οποία χαρακτήρισε μία από τις πιο δεμένες οικογένειες που έχει γνωρίσει. Όπως ανέφερε, οι γονείς και οι αδελφές του στάθηκαν δίπλα του σε κάθε δύσκολη περίοδο της ζωής και της καριέρας του.

Οι αναμνήσεις από την ίδια πολυκατοικία

Ανάμεσα στις πιο έντονες αναμνήσεις του Πέτρου Πολυχρονίδη είναι το Ευρωμπάσκετ του 1987. Όπως θυμήθηκε, οι οικογένειες παρακολουθούσαν τους αγώνες στη μοναδική έγχρωμη τηλεόραση της πολυκατοικίας, που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας Μαζωνάκη.

«Έχω πανηγυρίσει και έχω βγάλει τη φωνή μου στο Ευρωμπάσκετ του ’87, στη μοναδική έγχρωμη τηλεόραση που είχαμε στην πολυκατοικία μας, που την είχε η οικογένεια Μαζωνάκη», είπε.

Θυμήθηκε ακόμη τα καλοκαιρινά βράδια στις ταράτσες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες της δεκαετίας του ’80 δεν επέτρεπαν στις οικογένειες να κοιμηθούν στα σπίτια τους. Ιδιαίτερα στενή ήταν η σχέση του με τη Μαρία Μαζωνάκη, καθώς ήταν συνομήλικοι, πήγαιναν μαζί σχολείο και μεγάλωσαν μαζί.

«Δεν υπάρχει τραγούδι που δεν το έχω ακούσει δύο χρόνια πριν, από τον φωταγωγό»

Η πιο χαρακτηριστική ίσως ανάμνησή του αφορά τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Από εκεί, όπως είπε, άκουγε τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδά πολύ πριν τα τραγούδια του γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό.

«Δεν υπάρχει τραγούδι που δεν το έχω ακούσει δύο χρόνια πριν, από τον φωταγωγό. Ο φωταγωγός της πολυκατοικίας, αυτό που λέει “τραγουδάμε στο μπάνιο”, εμείς το κάναμε κανονικά», ανέφερε με συγκίνηση.

Όπως θυμήθηκε, οι άνθρωποι της γειτονιάς τον ακολουθούσαν στα πρώτα του βήματα, στα μικρά μαγαζιά όπου εμφανιζόταν στη Νίκαια και την Κοκκινιά, και ένιωθαν υπερήφανοι βλέποντάς τον να εξελίσσεται.

«Ήμασταν πολύ χαρούμενοι που είχαμε έναν τραγουδιστή στη γειτονιά μας. Πόσω μάλλον μετά που έγινε τεράστιο όνομα, πολύ αγαπητός και ήμασταν περήφανοι και είμαστε ακόμα περήφανοι για ό,τι έκανε», κατέληξε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

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