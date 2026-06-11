Στο τηλεοπτικό του πόστο επέστρεψε ο Πέτρος Συρίγος το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου, δύο εβδομάδες μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μοτοσικλέτα του.

Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά και ανάμικτα συναισθήματα τον γνωστό σεφ στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Αν και ακόμα φέρει τα σημάδια του τραυματισμού του, ο ίδιος έδειξε αποφασισμένος, έβαλε την ποδιά του και πήρε αμέσως τη γνώριμη θέση του στην κουζίνα του Alpha.

«Σας έβλεπα τόσο καιρό από το σπίτι. Ήθελα να έρθω, δεν μπορώ να κάθομαι άλλο σπίτι. Θα μαγειρέψω όπως μπορώ, θέλω να είμαι εδώ. Είμαι καλά, δόξα τον Θεό, είναι λίγο δύσκολα. Συνειδητοποίησα πόσα πράγματα έκανα και είπα να κατεβάσω λίγο… Θέλει κάνα δίμηνο, είμαι μια χαρά. Θέλω να έρχομαι, να επανέλθω» ανέφερε ο Πέτρος Συρίγος.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός σεφ και συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου προχώρησε σε μια σπάνια εξομολόγηση μέσω Instagram, για το τροχαίο ατύχημα, τονίζοντας πως έχει αλλάξει πολλά πράγματα στην νοοτροπία που φέρει πλέον για την ταχύτητα και για την καθημερινότητα.

Ο Πέτρος Συρίγος εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «Μου συνέβη ένα τροχαίο πριν από περίπου δυο εβδομάδες στο οποίο χτύπησα με τη μηχανή. Πετάχτηκε κάποιος από ένα στοπ, δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες. Μπορώ να το κάνω δραματικό και να πω ότι ήμουν πεταμένος κάτω, αλλά δεν χρειάζεται.

Αυτό το τροχαίο, λοιπόν, με έβαλε να σκεφτώ κάποια πράγματα αφού βγήκα από το νοσοκομείο και καθώς μένω στο σπίτι τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Δηλαδή πως αλλάζει η καθημερινότητα. Από εκεί που έκανα χίλια πράγματα μέσα στην ημέρα, τώρα μπορώ να κάνω με το ζόρι ένα – δύο.

Όλο αυτόν τον καιρό σκέφτηκα ότι στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να είσαι καλά και να είσαι υγιής. Με την ταχύτητα που τρέχω καθημερινά συνειδητοποιώ ότι πρέπει να κόψω γενικά ταχύτητα είτε στην καθημερινότητα μου, είτε στον δρόμο, είτε οπουδήποτε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Petros Syrigos (@petros.syrigos)

govastiletto.gr -Πέτρος Συρίγος: Σοβαρό τροχαίο για τον σεφ – Καρφώθηκε με τη μηχανή του πάνω σε αυτοκίνητο