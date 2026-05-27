Ο Πέτρος Συρίγος είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ο οποίος και έλειπε από την «Super Κατερίνα».

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το συμβάν, αναφέροντας ότι είναι και ο λόγος που τον κράτησε μακριά από το πλατό, σήμερα 27/5.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου, καθώς έφευγε από την εκπομπή.

Ο Πέτρος Συρίγος μίλησε, το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε:

«Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου.

Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου. Είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ότι λένε οι γιατροί, ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιώ νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν».

