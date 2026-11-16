Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Πέτρος Ξεκούκης, κατά τη διάρκεια βραδινής του εξόδου την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός προχώρησε σε μια απρόσμενη αποκάλυψη, αναφέροντας πως έχει ήδη φροντίσει να φτιάξει τον τάφο του στο κοιμητήριο των Μεγάρων.

Αρχικά ο Πέτρος Ξεκούκης ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το αν φοβάται τον θάνατο και απάντησε: «Έχω μεγαλώσει και εγώ λίγο. Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου και υπάρχει ακόμα, στο κοιμητήριο των Μεγάρων».

«Πάω πολλές φορές εκεί και μάλιστα έκανα πλάκα με έναν νεκροθάφτη που είναι εκεί… Ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε στενός.

Του λέω γιατί τον έκανες τόσο στενό; Δεν βολευόμουν! Έφτιαξα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος. Όταν μπω, να μην ξέρω πού θα μπω; Και είμαι και στην πρώτη σειρά, για να τους βλέπω όλους. Λευκό μάρμαρο Πεντέλης έχω επιλέξει», συμπλήρωσε ο Πέτρος Ξεκούκης.

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