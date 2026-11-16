Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε ο Λευτέρης Πετρούνιας για την κοινή εμφάνιση της Βασιλικής Μιλλούση με τις δύο κόρες τους στη δοκό ισορροπίας, στο Gala Γυμναστικής.

Ο Ολυμπιονίκης χαρακτήρισε τη στιγμή συμβολική, καθώς, όπως εξήγησε, η σύζυγός του παρέδωσε ουσιαστικά τη σκυτάλη στη νέα γενιά.

Οι δηλώσεις του Λευτέρη Πετρούνια για την εμφάνιση των κοριτσιών

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», ο Λευτέρης Πετρούνιας αναφέρθηκε στο Gala Γυμναστικής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και ξεχώρισε τη συμμετοχή της Βασιλικής Μιλλούση μαζί με τις κόρες τους.

Όπως περιέγραψε, η χορογραφία είχε ως βασικό συμβολισμό τη μετάβαση από τη μία γενιά στην επόμενη, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά και την περηφάνια του για τα παιδιά τους.

«Είμαι περήφανος για τα κορίτσια. Ήταν μια χορογραφία όπου στην ουσία η Βασιλική παραδίδει τα σκήπτρα στα παιδιά. Έχει σταματήσει καιρό βέβαια, αλλά ένωσε το παλιό με το νέο και είναι κάτι πολύ όμορφο. Κάτι τέτοιο θα κάνω και εγώ με τις μικρές όταν σταματήσω. Έχω καιρό ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκινητική επιστροφή της Βασιλικής Μιλλούση στη δοκό

Η Βασιλική Μιλλούση ανέβηκε ξανά στη δοκό ισορροπίας, αυτή τη φορά έχοντας δίπλα της τις δύο κόρες της, σε μια κοινή εμφάνιση με ξεχωριστό συναισθηματικό φορτίο.

Η αθλήτρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρόγραμμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνη αυτή η εμπειρία.

«Κάποιες στιγμές έχουν έναν συμβολισμό που δύσκολα χωράει σε λέξεις. Χθες, στο Gala της Γυμναστικής, ανέβηκα ξανά στη δοκό, αυτή τη φορά μαζί με τα κορίτσια μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ίδια συνόδευσε την εμφάνισή τους με μια ακόμη συγκινητική αναφορά στη μετάδοση της αγάπης για τη γυμναστική από τη μία γενιά στην επόμενη, γράφοντας: «Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή, να τους παραδώσω τα σκήπτρα».

View this post on Instagram A post shared by Vasiliki Millousi (@vasilikimillousi)

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