Με ένα θερμό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδέχτηκε ο Pierce Brosnan τον Robert Pattinson στον κόσμο του James Bond.

Ο 40χρονος ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο του νέου 007 και ο πρώην κινηματογραφικός πράκτορας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτή τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Ο 73χρονος Brosnan, ο οποίος υποδύθηκε τον εμβληματικό Βρετανό κατάσκοπο σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002, δημοσίευσε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απευθύνοντας τις ευχές του στον νεότερο συνάδελφό του.

Τα θερμά λόγια και οι ευχές για τον νέο James Bond

«Αγαπητέ Robert, καλώς ήρθες στον κόσμο του Bond», έγραψε αρχικά ο ηθοποιός, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στον Pattinson και στις δυνατότητές του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κοινή τους κινηματογραφική εμπειρία, καθώς οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί το 2010 στην ταινία «Remember Me». Σε αυτήν, ο Brosnan είχε υποδυθεί τον πατέρα του Pattinson, γεγονός που τους είχε δώσει την ευκαιρία να γνωριστούν και να δουλέψουν μαζί.

Ο πρώην James Bond εξέφρασε, επίσης, τη χαρά του για την επαγγελματική εξέλιξη του συναδέλφου του, τονίζοντας πως παρακολουθεί την πορεία του και τις επιτυχίες που έχει σημειώσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Θα είσαι καταπληκτικός. Έχω όμορφες αναμνήσεις από τον χρόνο που περάσαμε μαζί στα γυρίσματα του Remember Me. Είναι χαρά μου να σε βλέπω να χτίζεις μια αξιοσημείωτη πορεία και να προχωράς από επιτυχία σε επιτυχία. Απόλαυσε τη διαδρομή. Με πολλή αγάπη, Pierce», έγραψε ο ηθοποιός.

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