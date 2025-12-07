Δύσκολη ημέρα για την Ολυμπιονίκη Πηγή Δεβετζή, η οποία το μεσημέρι του Σαββάτου 6/12 είχε ένα τροχαίο ατύχημα που θα μπορούσε να έχει πολύ πιο βαριές συνέπειες. Η αθλήτρια κινούνταν στην Εγνατία Οδό, μέσα σε τούνελ κοντά στο Παληό Καβάλας, όταν το αυτοκίνητό της ανατράπηκε, αναγκάζοντάς την να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικό έλεγχο.

Το περιστατικό σόκαρε τους διαδικτυακούς φίλους της, οι οποίοι έσπευσαν να τη ρωτήσουν για την κατάστασή της. Η ίδια, λίγες ώρες αργότερα, θέλησε να δώσει το δικό της μήνυμα μέσα από story στο Instagram, περιγράφοντας όσα έζησε και το πόσο τυχερή αισθάνεται που βγήκε σώα από το τροχαίο.

Πιο συγκεκριμένα, η Πηγή Δεβετζή έγραψε: «Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πάντα κάνω το σταυρό μου πριν ξεκινήσω για ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε!! Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός!!».

Στη συνεχεία, η Πηγή Δεβετζή τόνισε ότι είναι καλά στην υγεία της και βρίσκεται στο νοσοκομείο μόνο για προληπτικούς λόγους, εξηγώντας: «Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν παρά πολύ!!». Παράλληλα, σημείωσε πως χρειάζεται λίγο χρόνο για να συνέλθει ψυχολογικά από την ένταση της στιγμής, υποσχόμενη πως θα επανέλθει μόλις ξεπεράσει το σοκ: «Σύντομα θα επανέλθω κοντά σας όταν ξεπεράσω το σοκ που έπαθα! Και πάλι σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου! Να μας έχει όλους ο Θεός καλά».

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Οδυσσέα Μητσόπουλο που μίλησε μαζί της, υπήρχε ολισθηρότητα στο οδόστρωμα και η πρωταθλήτρια έχασε τον έλεγχο του οχήματος χωρίς να το καταλάβει. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Πηγή Δεβετζή φορούσε τη ζώνη της.

