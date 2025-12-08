Η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στην Καβάλα, με το όχημά της να εκτρέπεται κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Η ίδια διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου το ιατρικό προσωπικό την φροντίζει με μεγάλη προσοχή.

Η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή είχε αναχωρήσει από την Αλεξανδρούπολη με προορισμό την Αθήνα, για να συμμετάσχει σε φιλανθρωπική εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μέσα σε ένα τούνελ και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Το όχημα προσέκρουσε στο τοιχίο και ανατράπηκε, καταλήγοντας ανάποδα πάνω στην άσφαλτο.

Με τη βοήθεια των πυροσβεστών κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ πρώτα χρειάστηκε να λύσει τη ζώνη ασφαλείας. Ευτυχώς, η αθλήτρια βγήκε σώα από το ατύχημα.

Μέσω ανάρτησής της στο Instagram, η Πηγή Δεβετζή ευχαρίστησε όσους ενδιαφέρθηκαν για την υγεία της και μοιράστηκε τις σκέψεις της για το περιστατικό.

Όπως δήλωσε, η πίστη της και ο σταυρός που κάνει πριν από κάθε ταξίδι την βοήθησαν να βγει σώα από το ατύχημα.

Η ίδια ανέφερε ότι νιώθει καλά, αν και παραμένει υπό παρακολούθηση και υποσχέθηκε ότι σύντομα θα επανέλθει στην καθημερινότητά της.

