Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε για την παράσταση στην οποία συμμετέχει, αλλά και για τη σοβαρή ευαισθησία της γύρω από τα θέματα των γυναικοκτονιών.

Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις για κάποια τηλεοπτική εκπομπή και ότι η ιστορία των τελευταίων μηνών δεν είναι αντικείμενο ανάλυσης: «Δεν είναι προς ανάλυση η ιστορία των προηγούμενων μηνών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την εκπομπή Real View, η Πηνελόπη παρακολουθεί περιστασιακά κάποια τμήματα, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή της για τις επαναλήψεις των ελληνικών σίριαλ που προβάλλονται, αφήνοντας αιχμές: «Με στενοχώρησε που δεν υπήρχε σχολιασμός για το γεγονός ότι προβάλλονται τα καλύτερα σίριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Θα ήθελα οι γυναίκες να μην άφηναν αυτή την ευκαιρία να περάσει χωρίς αντίδραση».

Αξίζει να σημειωθεί πως από την 1η Δεκεμβρίου προβάλλεται στο Open η σειρά Αν υπήρχες θα σε χώριζα, με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης και στην πρόσφατη εξομολόγηση του Γιώργου Κιμούλη σχετικά με τα λάθη του παρελθόντος, τονίζοντας τη σημασία της συγχώρεσης: «Γιατί πρέπει να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και δεν λέμε ένα συγγνώμη τώρα στους ανθρώπους που έχουμε πληγώσει;».

Κλείνοντας, η Πηνελόπη αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναγνωριστεί η γυναικοκτονία ως αυτοτελές έγκλημα, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία: «Ελπίζω να είμαστε κοντά σε αυτό. Ο λόγος που συζητάμε τέτοια θέματα είναι ακριβώς αυτός. Πρέπει να μιλάμε συνεχώς για ορισμένα ζητήματα, αλλιώς θα μας αφήσουν ανενεργούς».

