Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κάνει το επόμενο μουσικό της βήμα, παρουσιάζοντας επίσημα τη δική της εκδοχή του εμβληματικού «The Unforgiven II» των Metallica, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η διασκευή της ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut, που διοργάνωσαν οι Metallica με αφορμή την επανέκδοση του άλμπουμ ReLoad (Remastered).

Ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο, η ερμηνεία της κατάφερε να διακριθεί και να συμπεριληφθεί στις κορυφαίες επιλογές του διαγωνισμού.

Η προσπάθειά της τιμήθηκε με τον τίτλο «Honorable Mention», με το θρυλικό συγκρότημα να την ξεχωρίζει μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του στα social media.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που προκάλεσε η διάκριση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου προχωρά στην πρώτη επίσημη μουσική της κυκλοφορία σε συνεργασία με τη Minos EMI, a Universal Music Company, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει ολόκληρη τη δική της ερμηνευτική προσέγγιση στο διαχρονικό τραγούδι των Metallica.

Με σεβασμό στο αυθεντικό έργο του συγκροτήματος, αλλά και με τη δική της προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του «The Unforgiven II», η οποία έχει ήδη κερδίσει την αναγνώριση των ίδιων των δημιουργών του.

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