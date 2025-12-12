Το πρωί της Παρασκευής 12/12 είδε το φως της δημοσιότητας, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», μια νέα πληροφορία για τις σχέσεις ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου, η επαγγελματική συνεργασία των δύο γυναικών πλέον αποτελεί παρελθόν, ενώ η Πηνελόπη Αναστασοπούλου προχώρησε σε unfollow κινήσεις που προκάλεσαν συζητήσεις.

Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκανε unfollow τόσο την Έλενα Χριστοπούλου όσο και τη Σοφία Μουτίδου, με την οποία η Έλενα Χριστοπούλου είναι συμπαρουσιάστρια. Αυτή η κίνηση θεωρήθηκε από πολλούς ως ένδειξη ότι η απομάκρυνση δεν περιορίστηκε στο επαγγελματικό κομμάτι.

Όπως αποκάλυψε η Έλενα Πολυκάρπου, η ίδια επικοινώνησε με την Έλενα Χριστοπούλου, η οποία ξεκαθάρισε ότι, παρά τη διακοπή της συνεργασίας με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές. Μάλιστα, για το θέμα των unfollow δήλωσε ότι δεν το γνώριζε.

Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε, σχολιάζοντας την υπόθεση, την έκπληξή της:

«Μου κάνει εντύπωση γιατί και στη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου η Πηνελόπη είχε βγει να υπερασπιστεί την Έλενα Χριστοπούλου. Τα χάλασαν για μια εκπομπή; Κάτι συνέβη και στην άλλη συνεργασία τους».

govastiletto.gr – Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Στις προσωπικές μας “μάχες” δεν υπάρχει ερωτική επιθυμία με το σύντροφό μου»