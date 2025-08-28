Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπενάρντο απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Κρήτη, γιορτάζοντας την 12η επέτειο της κοινής ζωής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπενάρντο απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Κρήτη, γιορτάζοντας την 12η επέτειο της κοινής ζωής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.