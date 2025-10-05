Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας »Νύχτες Πρεμιέρας» επέστρεψε για 31η συνεχόμενη χρονιά και θα διαρκέσει έως και τις 12 Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Πηνελόπη Αναστασοπούλου