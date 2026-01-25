Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ». Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον Πέτρο Φιλιππίδη, μάλιστα ο οποίος διασκέδασε πριν λίγες ημέρες στο πάρτι γενεθλίων του Μάνου Ιωάννου.

«Τι εννοούμε χαμογελάει ο άνθρωπος; Κι άλλες φορές είχε χαμογελάσει, δεν είναι η πρώτη φορά που χαμογελάει. Εγώ θα πω ότι τα πράγματα που συμβαίνουν δείχνουν την κοινωνία μας. Πώς λειτουργεί η κοινωνία μας. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία, εγώ έχω τη δική μου άποψη. Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω. Το επόμενο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να μη σταματήσω ποτέ.

Έλεγα πάντα ότι ο λόγος που έγιναν όλα αυτά, ήταν για να σταματήσει μια συγκεκριμένη δράση. Αλλά, αν ένας άνθρωπος ζητούσε συγγνώμη, πάλι πρώτη θα ήμουν για να βοηθήσω όπου μπορούσα να απελευθερωθεί από το οποιοδήποτε σκοτάδι ένας άνθρωπος. Εγώ μίσος δεν έχω μέσα μου για κανέναν. Μπορεί να είμαι θυμωμένη για πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να με ενοχλεί αν κάτι εγώ το κρίνω ότι είναι άδικο, μπορεί να φωνάξω, να κλάψω, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός. Ποτέ Δικαιοσύνη ζήτησα. Δεν ζήτησα κάτι άλλο» απάντησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου είχε κατηγορήσει τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική παρενόχληση, μαζί με τις Λένα Δροσάκη και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

