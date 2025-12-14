Στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τη δημοσιογράφο Εύη Ανδριτσοπούλου μίλησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου το πρωί της Κυριακής (14/12). Η ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει την πολυσυζητημένη ρήξη στις σχέσεις της με την Έλενα Χριστοπούλου, η οποία επιβεβαιώθηκε πρόσφατα μέσα από το αμοιβαίο “unfollow” των δύο γυναικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Επειδή με ρώτησες και με κλειστή την κάμερα, για κάποια πράγματα που υπάρχουν τώρα στην επικαιρότητα, εγώ θα έλεγα να μην ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, με follow και unfollow. Δηλαδή αυτά για μένα είναι τόσο μικρά. Είναι βέβαια ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αλλά με την ευκαιρία να πω ότι μην βγάζετε συμπεράσματα και φτιάχνετε σενάρια επιστημονικής φαντασίας που κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν δεν είναι μπροστά», είπε αρχικά η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Και συνέχισε: «Αν ήθελα να μιλήσω για τις προσωπικές μου σχέσεις, πιστέψτε με, με ξέρετε καλά θεωρώ το πώς λειτουργώ όλα αυτά τα χρόνια, θα το είχα ήδη κάνει. Δηλαδή αν έχει λήξει μία συνεργασία εδώ και ενάμιση-δύο μήνες, αν έπρεπε και ήθελα να πω κάτι γι’ αυτό θα το είχα κάνει. Έτσι δεν είναι; Για να μην μιλάω, πάει να πει ότι υπάρχει κάτι μέσα μου που δεν θέλω να το κάνω. Οπότε σας παρακαλώ, δεν είναι σωστό για κανέναν να δημιουργούνται εντυπώσεις και σενάρια, τα οποία δεν, αλήθεια σας το λέω, δεν έχουν καμία βάση».

