Τα 49α γενέθλιά της γιόρτασε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, περνώντας μια ξεχωριστή βραδιά μαζί με αγαπημένους φίλους και τον σύζυγό της, Φώτη Μπενάρντο.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια επέλεξε να γιορτάσει τη σημαντική αυτή ημέρα σε ζεστό και οικογενειακό κλίμα, έχοντας στο πλευρό της τους πιο κοντινούς της ανθρώπους.

Τα φετινά της γενέθλια είχαν ιδιαίτερη σημασία, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα οι Metallica κοινοποίησαν τη διασκευή που δημιούργησε για το τραγούδι «The Unforgiven II», στο πλαίσιο του παγκόσμιου διαγωνισμού #GetTheReLoadOut, γεγονός που η ίδια χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό.

Παράλληλα, σε ανάρτησή της για τα γενέθλιά της, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου εξομολογήθηκε πως αισθάνεται ότι βρίσκεται πλέον στο σημείο της ζωής της όπου πάντα ήθελε να είναι, έχοντας σταματήσει να προσπαθεί να προσαρμοστεί σε καταστάσεις που δεν της ταιριάζουν.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήρθε από τον σύζυγό της, Φώτη Μπενάρντο, ο οποίος της είχε ετοιμάσει μία ιδιαίτερη τούρτα γενεθλίων, κάνοντας τη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστή.

Govastiletto.gr – Οι Metallica αποθεώνουν την Πηνελόπη Αναστασοπούλου για τη διασκευή της