Στην Ιταλία ταξίδεψε το περασμένο Σαββατοκύριακο η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, με αφορμή το Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα.

Η ηθοποιός παρακολούθησε για πρώτη φορά από κοντά έναν αγώνα και μοιράστηκε την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μέσα από τα social media δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παραμονή της στην Ιταλία, αλλά και από την παρουσία της στο Grand Prix, δίνοντας μια μικρή γεύση από το ταξίδι της.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ανέβασε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τη Μόντσα, δείχνοντας μερικές από τις στιγμές που ξεχώρισε.

Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την πρώτη της επαφή με τον κόσμο της Formula 1, αποκαλύπτοντας πως η εμπειρία ήταν αρκετή για να την κάνει λάτρη του αθλήματος.

«Δηλώνω πλέον fan της F1 μετά από όλο αυτό που έζησα στη Monza», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Penelope (@penelopeanastasopoulou)

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