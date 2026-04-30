Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έδωσε το παρών σε fashion event της Jimmy Choo στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου, όπου και μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για ενδεχόμενη επιστροφή στην παρουσίαση, αλλά και για την εκπομπή Real View του Open.

Αναφερόμενη γενικά στο τηλεοπτικό της μέλλον και στο ενδεχόμενο να βρεθεί ξανά σε ρόλο παρουσιάστριας, η ηθοποιός σημείωσε: «Το ενδεχόμενο της παρουσίασης με ενδιαφέρει, αν υπήρχε μία πρόταση που να θεωρούσα ότι μου ταίριαζε και θα μπορούσα να τη βγάλω εις πέρας, έτσι όπως θα ήθελα».

Ωστόσο, όταν η συζήτηση έφτασε στο Real View, η αντίδρασή της ήταν πιο συγκρατημένη και εμφανώς ενοχλημένη, λέγοντας στους ρεπόρτερ: «Μη με ρωτάτε για πράγματα για τα οποία δε θέλω να μιλήσω, σας παρακαλώ πολύ».

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στο παρελθόν είχε βρεθεί ξανά σε τηλεοπτικό πάνελ, καθώς είχε συμπαρουσιάσει την εκπομπή The Booth μαζί με τη Σοφία Μουτίδου, την Κρυσταλλία Ρήγα και τη Σοφία Κουρτίδου, η οποία είχε ολοκληρωθεί πρόωρα.

Govastiletto.gr – Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Χείμαρρος κατά του Μιχάλη Δημητρακόπουλου – «Φανταστικά περνάμε στην Ελλάδα»