Με μια τρυφερή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου εξέφρασε την αγάπη της στον σύζυγό της, Φώτη Μπερνάντο, για τη γιορτή του. Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από κοινά τους στιγμιότυπα, στέλνοντας τις πιο θερμές ευχές στον σύντροφο της ζωής της.

«Φως της ζωής μου. Σε αγαπώ και σε γιορτάζω κάθε μέρα, κάθε εποχή. Στα εύκολα και στα δύσκολα. You and me against the world» έγραψε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί δύο κόρες, την Ηλέκτρα και τη Λυδία, παραμένει αγαπημένο και ευτυχισμένο, όπως και στην αρχή.

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τον στον σύζυγό της, Φώτη Μπερνάντο και τις κόρες τους:

