Σε περιπέτειες έχει μπει τα τελευταία 24ωρα ο πρώην υπουργός, βουλευτής και συνταγματολόγος, Ανδρέας Λοβέρδος αφού ο 20χρονος γιος του συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στη Νέα Ερυθραία μετά από καταδίωξη. Η καταδίωξη ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για επικίνδυνη οδήγηση, που έθετε σε κίνδυνο πεζούς και διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί η αντίληψη του λευκού οχήματος από τους κατοίκους της περιοχής, εξαιτίας των επικίνδυνων ελιγμών και της υπερβολικής ταχύτητας με την οποία κινούνταν. Κατόπιν των καταγγελιών αυτών, τέθηκαν σε κινητοποίηση αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς, οι οποίοι εντόπισαν δύο νεαρούς—εκ των οποίων ο ένας είναι ο γιος του Ανδρέα Λοβέρδου – έξω από το κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Ερυθραίας.

Με αφορμή την περιπέτεια αυτή, κάναμε μια αναδρομή στο παρελθόν του Ανδρέα Λοβέρδου και σας παρουσιάζουμε την πανέμορφη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών του.

09-07-2013 Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας.”Βάκχες”. Ανδρέας Λοβέρδος με την σύζυγό του, Πηνελόπη Παπαϊωάννου

Πρόκειται για την Πηνελόπη Παπαϊωάννου, η οποία εργαζόταν στο παρελθόν ως δημόσια υπάλληλος στο υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, το 2013, το όνομά της είχε βρεθεί σε λίστα υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, βάσει τότε σχετικής απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η ίδια διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τα κατά καιρούς δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση τους, ο πρώην βουλευτής είχε διαψεύσει το 2023 την είδηση του διαζυγίου. Είχε εξηγήσει, συγκεκριμένα στα Παραπολιτικά, ότι δεν δίνει καμία σημασία σε τέτοιου είδους αναφορές.

Από τον γάμο του με την Πηνελόπη Παπαϊωάννου, ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει αποκτήσει τρία παιδιά: μία κόρη και δύο γιους. Παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, τα παιδιά του παραμένουν η κύρια προτεραιότητά του και η μεγάλη του αδυναμία.

9-05-2017 ΣΕΦ.Ολυμπιακός-Anadolu Efes. Ανδρέας Λοβέρδος με τον γιο του

Η νέα σελίδα στην προσωπική ζωή του Ανδρέα

Τον Μάρτιο του 2024, κυκλοφόρησαν φήμες “φωτιά” ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος βρισκόταν σε σχέση 11 μηνών με την ηθοποιό Δήμητρα Σιγάλα. Παρόλο που κανένας από τους δύο δεν επιβεβαίωσε ή διέψευσε επίσημα την είδηση, οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν ασταμάτητες και τροφοδοτούσαν συνεχώς τα δημοσιεύματα.

Η Δήμητρα Σιγάλα στο Θέατρο Αθηνά. Επίσημη πρεμιέρα “Η λυσσασμένη γάτα” 05/11/2024

Η Δήμητρα Σιγάλα τη σεζόν 2020 – 2021 πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά «Αγγελική», ενσαρκώνοντας τον ρόλο της Σοφίας Αθανασίου. Τη σεζόν 2021 – 2022 πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά του Alpha TV «Άσε μας ρε μαμά». Τη σεζόν 2022 – 2023 είναι στο δεύτερο κύκλο της σειράς «Το Κόκκινο Ποτάμι» του Open TV. Ακολούθησε «Ο Όρκος ΙΙ» στην ΕΡΤ1 και ο κεντρικός ρόλος στη σειρά «Ο Γιατρός» του Alpha TV.

