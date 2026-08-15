Αν και η Πηνελόπη Πλάκα περίμενε πώς και πώς την έναρξη των καλοκαιρινών της διακοπών, η πραγματικότητα είχε διαφορετική εξέλιξη από το χαλαρό σκηνικό που σχεδίαζε. Η πρώτη μέρα του ταξιδιού της μετατράπηκε σε έναν πραγματικό «μαραθώνιο» ταλαιπωρίας, που ξεκίνησε πριν από το χάραμα και περιλάμβανε συνεχόμενες πτήσεις, καθυστερήσεις στις αποσκευές, αλλά και απρόοπτα κατά τη διάρκεια της στάσης της στην Κω.

Η δημοφιλής ηθοποιός αποφάσισε να μοιραστεί την περιπέτειά της με τους ακολούθους της στο Instagram.

Το ταξίδι της ουσιαστικά είχε ξεκινήσει από τα χαράματα, καθώς βρισκόταν στην Κρήτη για επαγγελματικές υποχρεώσεις και έπρεπε να φύγει πολύ νωρίς, προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα. Από εκεί, όμως, την περίμενε ένα ακόμη δρομολόγιο, αφού έπρεπε να περάσει από το σπίτι της για να πάρει τις αποσκευές που είχε ετοιμάσει ειδικά για τις διακοπές της και στη συνέχεια να επιστρέψει ξανά στο αεροδρόμιο.

Με εμφανή την κούραση από την πολύωρη μετακίνηση, η Πηνελόπη Πλάκα εξήγησε πώς άρχισε η περιπέτειά της, αποκαλύπτοντας ότι βρισκόταν στο πόδι ήδη από τις 4 τα ξημερώματα.

Η ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θεωρητικά σήμερα ξεκινάνε οι διακοπές μου. Όλα ξεκίνησαν από τις 4.00 το χάραμα, που βρισκόμασταν στην Κρήτη για παράσταση και έπρεπε να φύγουμε να πάρουμε το αεροπλάνο, να φτάσουμε στην Αθήνα».

Και κάπου εκεί άρχισε η δεύτερη φάση της ταλαιπωρίας. Η επιστροφή στην Αθήνα δεν σήμαινε ξεκούραση, αφού έπρεπε σχεδόν αμέσως να οργανωθεί για την επόμενη πτήση της. Στόχος ήταν να φτάσει στην Κω και στη συνέχεια να πάρει το πλοίο για τους Λειψούς, όμως το πρόγραμμα μόνο σύμφωνα με το σχέδιο δεν εξελίχθηκε.

«Από εκεί να πάω στο σπίτι μου, να πάρω τις βαλίτσες που είναι για τις διακοπές μου, να γυρίσω στο αεροπλάνο… Ήταν η πιο δύσκολη πτήση της ζωής μου… Να φτάσουμε στην Κω, να υπάρχει καθυστέρηση στις βαλίτσες, να μην βγαίνουν και να τις ψάχνουμε. Στο τέλος να τις βρίσκουμε».

Η καθυστέρηση των αποσκευών ήταν άλλη μία δοκιμασία στην ήδη κουραστική ημέρα της. Για αρκετή ώρα οι βαλίτσες δεν εμφανίζονταν και η αγωνία μεγάλωνε, αφού κάθε λεπτό ήταν σημαντικό, για να μπορέσει να συνεχίσει προς το λιμάνι. Τελικά οι αποσκευές βρέθηκαν, όμως η ανακούφιση δεν κράτησε για πολύ.

Βγαίνοντας από το αεροδρόμιο της Κω, η Πηνελόπη Πλάκα ήρθε αντιμέτωπη με ακόμη ένα πρόβλημα. Όπως περιέγραψε, δεν κατάφερε να βρει διαθέσιμο ταξί ώστε να μεταφερθεί στο λιμάνι και να συνεχίσει το ταξίδι της.

Ύστερα από ώρες μετακινήσεων και χωρίς να έχει κοιμηθεί, η ηθοποιός βρέθηκε να αναζητά εναλλακτικό τρόπο για να φτάσει στον προορισμό της.

«Να βγαίνουμε για ταξί, να μην υπάρχουν ταξί στην Κω… δεν μπορείς να παραγγείλεις ούτε ταξί να σε πάει στο λιμάνι για να σε πάει στους Λειψούς, με αποτέλεσμα να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην όμορφη Κω άυπνη, μετά από όλα αυτά που έχω περάσει σήμερα, και να ψάχνουμε τρόπο να πάμε στους Λειψούς».

Παρά την εξάντλησή της, πάντως, η Πηνελόπη Πλάκα αντιμετώπισε όλη αυτή την περιπέτεια με χιούμορ.

Οι διακοπές της μπορεί να άρχισαν με καθυστερήσεις, αεροδρόμια, αγωνία για τις βαλίτσες και αναζήτηση μεταφορικού μέσου, όμως το μόνο βέβαιο είναι ότι μετά από έναν τέτοιο «Γολγοθά» η άφιξη στους Λειψούς και η πρώτη βουτιά θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

govastiletto.gr -Πηνελόπη Πλάκα: «Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ως κοινωνία»