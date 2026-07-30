Η ηθοποιός Πηνελόπη Πλάκα παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την σημασία που έχει η κωμωδία στην ζωή των ανθρώπων και για το πως αυτή λειτουργεί ως ένα “βιολογικό παυσίπονο”.

«Η κωμωδία είναι μια ανάσα για τον κόσμο. Τη θεωρώ τόσο σημαντική όσο και την ίδια την ανάσα. Χωρίς ανάσα δεν ζεις. Το ίδιο ισχύει και για τη χαρά. Θέλουμε το γέλιο στη ζωή μας, θέλουμε να ξεφύγουμε από τις έγνοιες και τα προβλήματα. Θέλουμε να πάμε κάπου για δυο ώρες και να πούμε “αχ, γέλασα με την ψυχή μου”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρoσθέτει σε άλλο σημείο η ηθοποιός, η κοινωνία εξακολουθεί να κρίνει προσωπικές επιλογές – όπως είναι ο γάμος , η απόφαση κάποιου να αποκτήσει παιδιά ή όχι – αντί να αφήνει τον καθένα να ζήσει όπως θέλει.

«Έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα του καθενός μας. Και αυτό αφορά τα πάντα. Την προσωπική ζωή, τις επαγγελματικές επιλογές, όλα. Νομίζω ότι, ως κοινωνία, είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Γιατί να μη ζήσει ο καθένας όπως πραγματικά έχει ανάγκη; Γιατί πρέπει ο διπλανός του να τον ρωτήσει γιατί δεν έχει παντρευτεί ακόμη, γιατί δεν έχει κάνει παιδί ή γιατί δεν είναι στρέιτ; Γιατί να πρέπει να απολογείται;».

Κλείνοντας την συνέντευξή της, η ηθοποιός, παρομοιάζει την σημερινή κοινωνία με τον «Πύργο της Βαβέλ». «Κι έτσι οι άνθρωποι κλεινόμαστε στον εαυτό μας γιατί, καλώς ή κακώς, επηρεαζόμαστε. Αναρωτιόμαστε μήπως έχουμε κάνει κάποιο λάθος, μήπως δεν πρέπει να πούμε κάτι, μήπως ο άλλος μας κρίνει. Ε, όχι. Δεν γίνεται να ζούμε για τους άλλους. Κι όμως, πολλές φορές αυτό κάνουμε. Ζούμε για τους άλλους και τελικά δεν ζούμε για εμάς. Επικρατεί ένα αλαλούμ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ως κοινωνία. Μου θυμίζει τον Πύργο της Βαβέλ. Ο καθένας μιλάει, αλλά λίγοι πραγματικά επικοινωνούν».

Σου θυμίζουμε ότι η Πηνελόπη Πλάκα συμμετείχε στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

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