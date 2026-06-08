Η Pink έκλεψε τις εντυπώσεις στα 79α Βραβεία Tony, όπου ανέλαβε για πρώτη φορά τον ρόλο της παρουσιάστριας της λαμπερής βραδιάς του Μπρόντγουεϊ.

Η τραγουδίστρια εντυπωσίασε τόσο με την εμφάνισή της στο μπλε χαλί, όσο και με το θεαματικό άνοιγμα της τελετής στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης.

Στο κόκκινο χαλί εμφανίστηκε μαζί με τον σύζυγό της, Carey Hart, τα δύο παιδιά τους και τη μητέρα της, επιλέγοντας ένα μαύρο φόρεμα με παγιέτες, το οποίο συνδύασε με μπλε ροζέτα στα μαλλιά, και εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Παρά το άγχος που είχε εκφράσει πριν από την τελετή για το ντεμπούτο της ως οικοδέσποινα της μεγάλης απονομής, η Pink κέρδισε το κοινό από την πρώτη στιγμή.

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Η βραδιά ξεκίνησε με την ίδια να εμφανίζεται ντυμένη ως Πίτερ Παν και να αιωρείται πάνω από τη σκηνή ερμηνεύοντας το «I’m Flying», ενώ στη συνέχεια χάρισε ένα εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό σόου με το «Lady Marmalade», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

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