Η Pink θα αναλάβει την παρουσίαση των 79ων βραβείων Tony Awards, σε μια ανακοίνωση που η ίδια χαρακτήρισε ιδιαίτερα τιμητική για την καριέρα της.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου στο Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη, με την καταξιωμένη τραγουδίστρια να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον ρόλο της οικοδέσποινας στη σημαντική αυτή διοργάνωση του θεάτρου.

Η Pink εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, τονίζοντας ότι η συμμετοχή της αποτελεί μεγάλη τιμή, καθώς –όπως είπε– το Μπρόντγουεϊ έχει επηρεάσει σημαντικά την καλλιτεχνική της πορεία και τη σκηνική της παρουσία.

Παρότι δεν έχει εμφανιστεί σε παραγωγή του Μπρόντγουεϊ, η Pink θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της διεθνούς μουσικής σκηνής, με σημαντική πορεία στα charts και μεγάλη απήχηση παγκοσμίως.

Pink to Host the 2026 Tony Awards

