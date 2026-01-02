Με μια προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η Pink αποκάλυψε ότι υποδέχτηκε το νέο έτος μέσα σε δωμάτιο νοσοκομείου, μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Όπως γνωστοποίησε η ίδια, χρειάστηκε να κάνει επέμβαση στον αυχένα της, γεγονός που την κράτησε μακριά από την οικογένειά της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου, συνοδεύοντάς τη με ένα εκτενές και βαθιά προσωπικό μήνυμα, στο οποίο έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

Στο κείμενό της, η Pink μίλησε για τις δυσκολίες και τον πόνο του 2025, αλλά και για την ομορφιά που κατάφερε να βρει μέσα στις αντιξοότητες.

Αναφέρθηκε στην αγάπη για τα παιδιά της, στη σημασία του να ζει κανείς τη ζωή ως περιπέτεια και στη δύναμη που αντλεί από τη δημιουργία, το γέλιο και τη συγχώρεση.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η επέμβαση στον αυχένα αποτελεί μια πράξη φροντίδας προς το σώμα της, τονίζοντας πως, όσο απαιτητική κι αν είναι η πορεία της στο rock ’n’ roll, η υγεία παραμένει προτεραιότητα.

Κλείνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία της για το 2026, δηλώνοντας πως επιλέγει συνειδητά τη χαρά, το φως και τις θετικές σκέψεις, ενώ ευχήθηκε σε όλους περισσότερη αγάπη, δύναμη και ελπίδα για τη νέα χρονιά.

