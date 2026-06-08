Η Ελένη Μενεγάκη πέρασε μια όμορφη και χαλαρή Κυριακή, και θέλησε να μοιραστεί στιγμές από την έξοδό της με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Η παρουσιάστρια, η οποία παραμένει μακριά από την τηλεόραση, ανέβασε φωτογραφίες από τις στιγμές ξεγνοιασιάς που απόλαυσε.

Στα στιγμιότυπα που κοινοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, την Κυριακή 7/6, η Ελένη Μενεγάκη εμφανίζεται χαμογελαστή και ιδιαίτερα ευδιάθετη, απολαμβάνοντας την έξοδό της. Με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, πόζαρε στο φακό, εντυπωσιακή όπως πάντα.

Δείτε τις εικόνες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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