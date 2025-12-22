Μια άκρως ανανεωμένη Έλενα Παπαρίζου υποδέχτηκαν οι τηλεθεατές στο The Voice. Η δημοφιλής coach επέστρεψε στη θέση της πιο λαμπερή από ποτέ, με την ανανεωμένη σιλουέτα της και το φρέσκο look της να κλέβουν τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας πως άφησε οριστικά πίσω της την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου ποζάρει στην εμβληματική κόκκινη καρέκλα του talent show. Η εμφάνισή της ήταν άκρως δυναμική με ένα total black σύνολο από δαντέλα, που συνδύαζε θηλυκότητα και glam.

Το outfit ανέδειξε το στυλ της με τρόπο καθαρό και statement, την ώρα που η αλλαγή στην εικόνα της, έγινε από τα πιο πολυσυζητημένα στοιχεία της βραδιάς.

Παράλληλα, η ίδια έδειξε πως παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένη στον ρόλο της ως coach, καλώντας το κοινό να στηρίξει την ομάδα της, γράφοντας: «Πάμε να στηρίξουμε και απόψε #TeamHelena».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Helena Paparizou (@helenapaparizouofficial)

govastiletto.gr -Έλενα Παπαρίζου & Μάνος Πυροβολάκης: Ξεσήκωσαν τη σκηνή του The Voice με το «My Number One»