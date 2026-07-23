Πιπ Έντουαρντς: Η Αυστραλή σχεδιάστρια μόδας «ξεφάντωσε» πάνω σε σκάφος στην Αγία Άννα στη Μύκονο

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Με την καλοκαιρινή σεζόν να βρίσκεται στο peak της στην Ελλάδα βρίσκονται πολλοί επώνυμοι τόσο από την εγχώρια σόουμπιζ, όσο και από του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει στη χώρα μας προκειμένου να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το νησί της Μυκόνου έχει μεγάλη απήχηση, το οποίο αποτελεί πλέον συνάντηση για τους celebrities, αφού διαθέτει beach bars και μαγαζιά υψηλού τζίρου και είναι διάσημο για τα ιστορικά πάρτι και την έντονη ζωή.
Μια παρουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη είναι η εμφάνιση μιας πασίγνωστης σχεδιάστριας μόδας, η οποία τράβηξε τα βλέμματα των φωτογράφων. Ο λόγος για την Πιπ Έντουαρντς, η οποία «τρέλανε» τους παπαράτσι με τον έξαλλο χορό και το καυτό μαγιό της. Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, η ίδια ξεφάντωσε στο Spilia Beach Bar μαζί με την παρέα της, με το πάρτι που έλαβε μέρος πάνω σε σκάφος να κρατά μέχρι αργά το απόγευμα.
Ίδρυσε το brand το 2016 μαζί με την Claire Tregoning, γνωρίζοντας τεράστια διεθνή επιτυχία. Πρόσφατα αποχώρησε από το ρόλο της creative director της εταιρείας για να επιστρέψει στις ρίζες της. Επέστρεψε δυναμικά στο εμβληματικό denim brand Ksubi ως Creative Director, εκεί όπου είχε κάνει και τα πρώτα της βήματα στη μόδα ως PR manager πριν από περίπου δύο δεκαετίες.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει εργαστεί ως σχεδιάστρια και στέλεχος σε κορυφαία αυστραλιανά brands όπως τα Sass & Bide και General Pants Co. Πλέον, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της υγείας και ευεξίας, επενδύοντας ως μέτοχος στην αυστραλιανή εταιρεία Biolae, η οποία εξειδικεύεται σε προϊόντα για την περιεμμηνόπαυση.
Είναι μητέρα ενός γιου, του Justice, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της και σχεδιαστή του brand Ksubi, Dan Single. Στην προσωπική της ζωή, διατηρεί σχέση με τον Nicholas Nogarotto, με τον οποίο πραγματοποίησε την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας της Αυστραλίας.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
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