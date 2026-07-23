Πιπ Έντουαρντς: Η Αυστραλή σχεδιάστρια μόδας «ξεφάντωσε» πάνω σε σκάφος στην Αγία Άννα στη Μύκονο

Με την καλοκαιρινή σεζόν να βρίσκεται στο peak της στην Ελλάδα βρίσκονται πολλοί επώνυμοι τόσο από την εγχώρια σόουμπιζ, όσο και από του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει στη χώρα μας προκειμένου να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το νησί της Μυκόνου έχει μεγάλη απήχηση, το οποίο αποτελεί πλέον συνάντηση για τους celebrities, αφού διαθέτει beach bars και μαγαζιά υψηλού τζίρου και είναι διάσημο για τα ιστορικά πάρτι και την έντονη ζωή.

Μια παρουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη είναι η εμφάνιση μιας πασίγνωστης σχεδιάστριας μόδας, η οποία τράβηξε τα βλέμματα των φωτογράφων. Ο λόγος για την Πιπ Έντουαρντς, η οποία «τρέλανε» τους παπαράτσι με τον έξαλλο χορό και το καυτό μαγιό της. Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, η ίδια ξεφάντωσε στο Spilia Beach Bar μαζί με την παρέα της, με το πάρτι που έλαβε μέρος πάνω σε σκάφος να κρατά μέχρι αργά το απόγευμα.