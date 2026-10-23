Σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εξομολόγηση προχώρησε ο Pitbull, αναφερόμενος σε μια κοινή του εμφάνιση με την Jennifer Lopez. Ο γνωστός ράπερ παραδέχτηκε ανοιχτά ότι ένωσε έντονη σωματική αμηχανία και ερεθισμό, όταν η σταρ άρχισε να χορεύει αισθησιακά δίπλα του κατά τη διάρκεια του σόου τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο Pitbull θυμήθηκε τη συνύπαρξή τους στη σκηνή των American Music Awards το 2011, όπου ερμήνευσαν το hit «On the Floor». Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια Q&A στο Billboard Latin Music Week στο Μαϊάμι, η Lopez προχώρησε σε μια αυθόρμητη και λάγνα χορευτική κίνηση πάνω του, η οποία δεν υπήρχε στο πρόγραμμα των δοκιμαστικών, καταλαμβάνοντάς τον εξ απροόπτου.

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Χόρευε αισθησιακά επάνω του

Ο Pitbull, γνωστός και ως «Mr. Worldwide», κλήθηκε να θυμηθεί χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του και αναφέρθηκε στην εμφάνισή του με την Jennifer Lopez στα American Music Awards του 2011.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εμφάνισης, η Lopez είχε γυρίσει την πλάτη της στον ράπερ και είχε αρχίσει να χορεύει αισθησιακά, τρίβοντας τους γοφούς της πάνω του, ενώ οι δυο τους ερμήνευαν το «On the Floor».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος, η συγκεκριμένη κίνηση δεν είχε συμπεριληφθεί στη χορογραφία που είχαν κάνει στις πρόβες, γεγονός που τον αιφνιδίασε.

Ο Pitbull παραδέχθηκε ότι η απρόσμενη σωματική επαφή με την τραγουδίστρια προκάλεσε την ερωτική του διέγερση εκείνη τη στιγμή, κάτι που αποφάσισε να αποκαλύψει δημοσίως περίπου 15 χρόνια αργότερα.

Η εξομολόγηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η δήλωση του ράπερ έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, καθώς αναφερόταν σε μια από τις πιο γνωστές κοινές εμφανίσεις του με τη Lopez.

Η εξομολόγησή του, πάντως, αντιμετωπίστηκε με χιούμορ από αρκετούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι σχολίασαν ότι δεν είχε κανέναν λόγο να αισθάνεται αμηχανία για την αντίδρασή του.

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