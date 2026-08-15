Στις 13 Αυγούστου 2026, ο Αθλητικός Όμιλος Γουμέρου «Ολυμπιάδα», διοργάνωσε το ετήσιο καλοκαιρινό πανηγύρι στο Γούμερο Ηλείας, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου. Παρά την παρουσία γνωστών ονομάτων του δημοτικού και λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Κώστας Μεντζελόπουλος, η Σάσα Μπάστα, η Αθηνά Μαλλιά και η Χρυστελίνα, με τον Χρήστο Κόκκωνη στο κλαρίνο, την παράσταση έκλεψε ένας νεαρός πιτσιρικάς, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή, έπιασε το κλαρίνο και ξεσήκωσε το κοινό.

Συγκεκριμένα, σε αρκετά βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φαίνεται ο μικρός να έχει ανέβει πάνω στη σκηνή και να παίζει το «Πάρε το Σκάνια» με την Σάσα Μπάστα να τραγουδάει και να χορεύει δίπλα του.

Αργότερα μάλιστα, κατέβηκε από την σκηνή και συνέχιζε να παίζει, όσο γύρω είχαν στήσει χορό. Ο μικρός φαίνεται ότι είναι ταλέντο, ενώ με σοβαρότατο ύφος έπαιζε κάθε τραγούδι και σίγουρα έκλεψε την παράσταση στο τέλος της βραδιάς.

Δείτε βίντεο από το πανηγύρι στο Γούμερο Ηλείας

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