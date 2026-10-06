Έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του είναι το νέο εγχείρημα για τον Tyler McBeth, το οποίο φιλοδοξεί να κερδίσει αρκετό κόσμο, που θέλει να φέρει την διατροφή και την γυμναστική στη ζωή του.

Πρόκειται για την αλυσίδα γυμναστηρίων Barry’s, που στηρίζεται στη διαλειμματική προπόνηση cardio και ενδυνάμωση υψηλής έντασης. Βρίσκεται στην οδό Όθωνος 6, στην Πλατεία Συντάγματος και αυτό θα είναι το πρώτο της studio στην Ελλάδα.

Η άφιξή της φέρνει την εμβληματική εμπειρία του Red Room στην καρδιά της Αθήνας και σηματοδοτεί την είσοδο του brand στην 20ή χώρα του παγκοσμίως.

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Όλα μέσα στο Red Room

Από την ίδρυσή της στο West Hollywood το 1998, η Barry’s εξελίχθηκε από ένα μόνο studio σε μια παγκόσμια κοινότητα με περισσότερα από 100 studios σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Μαϊάμι, η Μαδρίτη, το Ντουμπάι και το Σίδνεϊ. Η συνταγή πίσω από το «The Best Workout in the World» έχει μείνει η ίδια από την πρώτη μέρα: ένα προσεκτικά καθοδηγούμενο τρέξιμο στον διάδρομο σε συνδυασμό με λειτουργική προπόνηση ενδυνάμωσης, όλα μέσα στο Red Room – ένα καθηλωτικό studio με κόκκινο φωτισμό και την ενέργεια ενός nightclub, όπου κάθε πελάτης απολαμβάνει την προσοχή ενός προσωπικού εκπαιδευτή μέσα σε ομαδικό περιβάλλον.

Κάθε μάθημα καθοδηγείται από μερικούς από τους πιο περιζήτητους γυμναστές στον χώρο του fitness – επαγγελματίες των οποίων η τεχνογνωσία, η ενέργεια και η λάμψη έχουν δημιουργήσει αφοσιωμένο κοινό σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, κάθε μάθημα προσφέρει αυτή την ολοκληρωμένη εμπειρία μέσα σε 50 λεπτά.

Παγκόσμιο φαινόμενο πλέον, με ένα φανατικά αφοσιωμένο κοινό, η Barry’s κάνει τη σκληρή προπόνηση και την ενδυνάμωση διασκέδαση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barry’s Greece (@barrysgreece)

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